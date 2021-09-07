Gürer: “Oy avcılığı için başlanan gölet projeleri, temel olarak kaldı”

07 Eylül 2021 Salı, 09:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köy ve belde gezilerini aralıksız sürdürüyor. Meclis’in tatil olduğu bu dönemde, Niğde ‘de 70 köyü ziyaret eden Gürer, sorunları yerinde dinleyip görmeye devam ediyor.

GÜRER’İN KÖY GEZİLERİ

Son olarak Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesi ile Karacaören, Kavuklu, Badak, Seslikaya, Kızılca, Kayı, Balcı, Halaç, Postallı. Kılavuz ve Gökbez köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

2020 YILINDA HİZMETE GİRECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Gürer, ilçeye bağlı Halaç köyünde, yapımına 2017 yılında başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanarak 2020’de hizmete gireceği açıklanmasına rağmen, aradan geçen 4 yıl içinde halen yüzde 40’lar seviyesinde kalan gölet alanında köylülerle bir araya geldi.

BAĞ, BAHÇE KURUDU…

Halaç köyü sakinleri, CHP Milletvekili Gürer’e, göletin süresi içinde yapılamaması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Köylüler, “Bu bölgede gölete en çok ihtiyacı olan köy Halaç köyüdür. 4 yıl önce buraya gelip gölet için temel attılar. 3 yıl içinde biteceği ve tarım alanlarının sulanmaya başlayacağı söylendi. Fakat aradan 4 yıl geçmesine rağmen ne gölet var, ne de su. Kuraklığında etkisiyle tarlalarımız, bağımız bahçemiz hep kurudu. Yetkili kurumlara defalarca kez müracaat ettik ama bir sonuç alamadık” dediler.

ÖDENEĞİ YETERSİZ BULAN MÜTEHAHHİT İŞE BAŞLAMIYOR

Göletin süresi içinde neden yapılmadığına dair, kendilerine verilen bilgileri de aktaran köylüler, “Buranın müteahhidi, ödenek yetersizliği nedeniyle göleti tamamlamaya yanaşmıyor. Bu yıl için sadece 1 milyon TL ödenek aktarıldığını, müteahhidin ise bu miktarı yetersiz bularak, göletin yapımına devam etmediğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

YANDIK, BİTTİK…

Köydeki bahçe ve tarlasının bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle kuruduğunu anlatan bir köylü ise “Yandık, bittik biz. Kooperatife su parası ödemekten bıktık. Suyu olmayan yerlere gölet yapılıyor ama buraya ne hikmetse temeli atılan göleti bile tamamlamıyorlar. Eğer göletler, oya göre yapılıyorsa iktidara en çok oyu bu zamana kadar biz verdik. Biz üretip, kimseye muhtaç olmak istemiyoruz. Göletimizin yapılmasını ve üretim yapmayı istiyoruz. Biz devletimize, milletimize bağlı insanlarız. Neden seçim öncesi gelip oy için temel atıyorlar ve seçimden sonra bizi unutuyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdi.

SEÇİM ÖNCESİ OY AVCILIĞI İÇİN ATILAN TEMELLER YARIM KALIYOR

Köylülerin sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise iktidara çağrıda bulunarak, “Her seçim öncesi temel atıp, seçimden sonra unutulan yatırımlar ne yazık ki köylüyü, vatandaşı perişan ediyor. Halaç köyünün tarım alanları gölet yapılmadığı için ve kuraklığına etkisiyle adeta kavrulmuş. Köylüler gölet istiyor, tarım alanları su bekliyor. Seçim öncesi oy avcılığı için başlayan çalışmalar ne yazık ki seçim sonrasına unutuluyor” dedi.

BİR AN ÖNCE ÖDENEK ÇIKARILMALI

Normal şartlar altına geçtiğimiz yıl hizmete girmesi beklenen göletin, halen yüzde 40’nın tamamlandığını, kuraklık nedeniyle de üreticilerin mağduriyet yaşadığını kaydeden CHP Milletvekili Gürer, göletin tamamlanması için bir an önce ödeneğin çıkartılıp çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi.

GÖLET BEKLEYEN ÇOK YER VAR

Niğde’de bu şekilde gölet bekleyen sadece Halaç değil, çok sayıda köy ve kasaba olduğuna vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İmrahor, Çanakçı, Güney, Maden, Horoz, Darboğaz, Karanlıkdere, Himmetli gibi köyler ne yazık ki gölet beklentileri karşılık görmediği için bu yerlerdeki tarım alanlarında sulu tarım yapılamamaktadır. Kuraklık nedeni ile Kılavuz, Porsuk, Postallı gibi köylerde göletlerdeki su seviyesi de çok düşmüş durumdadır. Darboğaz göleti sorunu ise yıllardır çözüm beklemektedir” dedi.

İKTİDARIN SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ ÖRTÜŞMÜYOR

Niğde’de pek çok köy ve kasabanın yapılmayan ya da temeli atıldığı halde tamamlanmayan göletler nedeniyle tarım alanlarının kuruduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “İktidarın söylemleri ile pratikte uygulananlar aynı değil. Köyler şu anda kuraklık nedeniyle adeta kavruluyor. Ancak iktidarın söylemlerine bakarsanız, sanki sulama suyu sorunu yok. Gidip köy ve kasabaları gezsinler ve insanların ne kadar mağduriyet yaşadığını görsünler” diye konuştu.

SU PAHALI

Kuraklık döneminde sulama suyunun öneminin bir kez daha arttığına işaret eden CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, elektrik enerjisiyle yeraltından çıkarılan suyun pahalı olması çiftçinin belini büktü” ifadelerini kullandı.

TMBM’DE GÜNDEME GETİRECEĞİM

Gürer, 186 metre uzunluğunda ve 42 metre yüksekliğinde yapılması planlanan Halaç göletiyle ilgili olarak yetkili kurumların bir an önce harekete geçmesini için konuyu TBMM’de gündeme getireceğini de sözlerine ekledi.