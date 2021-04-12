Gürün: Muğla ödediği verginin çok altında yatırım alıyor

12 Nisan 2021 Pazartesi, 14:39

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin iki yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Parti meclis üyesi Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve il genelinde görev yapan gazeteciler katıldı.

'MUĞLA DEVLETE VERDİĞİ VERGİNİN ÇOK ALTINDA YATIRIM ALIYOR"

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’dan 2 yılda 6 Milyar 855 Milyon TL vergi alındığını ancak yapılan yatırımın 469 Milyon TL olduğunu belirtti. İki yılın rakamlarını veren Gürün, “Muğla devlete 2019 yılında, 3 Milyar 164 Milyon, 2020 yılında 3 milyar 691 Milyon TL olmak üzere 2 yılda 6 milyar 855 milyon TL vergi ödemiştir. Ancak şehrimize 2019 yılında 255 milyon 2020 yılında 243 milyon olmak üzere toplam sadece 469 milyon TL yatırım yapılmıştır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR 7 YILDA 2 MİLYAR 410 MİLYONLUK YATIRIM YAPTI

Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılı Mart ayından bu yana 2 milyar 410 milyon TL yatırım yaptıklarının belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir olduğumuz anda yaptığımız yapılandırmaya rağmen İlçe belediyelerimizden 1 milyar 250 milyon TL borç devraldık. Bu borcun 680 Milyon TL kadarını ödedik ve ödemeye de devam edeceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ise 985 milyon TL yatırım yaptık ve 260 milyon TL borç ödemesi yaptık” dedi.

BÜYÜK PAY ALT YAPIYA

Muğla genelinde birçok tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2 yıl içinde en büyük yatırımlarının alt yapıya yapıldığını söyledi. Başkan Gürün, özellikle Bodrum’da alt yapıda büyük eksiklerin olduğunu vurgularken, “Bu kapsamda en fazla yatırımı Bodrum’a yapıyoruz. Bodrum kanalizasyon, Turgutreis atık su arıtma tesisi, Torba kanalizasyon gibi dev alt yapı yatırımları süratle devam ediyor. Bodruma yakışır bir kanalizasyon alt yapısı yapmamız gerekiyordu ve bu nedenle 650 Milyon TL alt yapı yatırımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra Fethiye İlçemizde de 130 milyon TL değerinde kanalizasyon ve arıtma tesisi projeleri devam ediyor. Ölüdeniz atık su arıtma tesisi projemizi bakanlığımız ile birlikte tamamladık. Hisarönü-Ovacık kanalizasyon projemiz hızla devam ediyor. Milas Ören Mahallemizde de 99 milyon TL’lik kanalizasyon hattı projesi hazırlandı.” dedi.

TARIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Muğla’da devam eden yatırımlar, sağlık, tarım, çevre, spor ve daha birçok konuda gazetecilileri bilgilendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Altyapı konusunu büyük yatırımlarla çözdükten sonra üst yapılara, tarıma, sağlığa ve çevreye de yeni projeler kazandırıyoruz. Tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Yerel tohum merkezimiz ile Türkiye’nin 80 iline 10 milyon tohum gönderdik. Toprağımızın tahlilini yapan tarım laboratuvarımız var. Üretim kooperatiflerimizle güçlerimizi birleştiriyoruz. Sakız ağacından, ipekböcekçiliğine, meyve sebze kurutma tesisinden üzüm bağı projesine tüm bu hizmetleri hayata geçirdik. Muğla’mızın bereketli topraklarının hakkını veriyor, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapıyoruz.

Yeşilin ve mavinin şehri Muğlamızda çevremizi koruyor, geleceğe yatırım yapıyoruz. Vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyoruz, 17 futbol sahası büyüklüğünde alanı doğaya kazandırdık ve bu alanları ağaçlandırdık. Muğla’da 1 olan hafriyat saha sayısını Datça ile birlikte 7’ye çıkardık. 1479 km kıyı şeridi olan Muğlamızda 6 tekne ile deniz araçlarından atık topluyoruz.

Türkiye’de ilk olan Kısa Mola merkezimiz ile engelli evlatları olan annelerimizin yanında oluyoruz. Kırsaldaki Çınarlar ile başımızın tacı olan hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, gerek sağlık gerekse bakım onarım, tadilat ile destek veriyoruz. YüzYaş Evi, Sende Gel Down Kafe, Kreş, haşere ile mücadele ve daha birçok hizmetimizle hemşehrilerimizin yanındayız.

Tüm bu hizmetlerle ve uzun yıllardır hemşehrilerimizle aramızda oluşturduğumuz güven duygusu ile görev süremiz içerisinde verdiğimiz sözleri tutacak ve Muğlamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız.”

OY ORANLARI ARTTI

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ise Menteşelilerin bu ilçede yaşamaktan çok memnun olduklarını ve hem büyükşehir hem de Menteşe Belediyesinin oy oranlarının arttığını söyledi. Başkan Gümüş, “Menteşeli vatandaşlarımız bu ilçede yüzde 99 oranında yaşamaktan memnun. Büyükşehir belediyemiz ilk 5 yılda altyapı çalışmalarına başladı ve artık tamamlandı. Bunun yanı sıra yol ve sosyal hizmetler de devam ediyor. Genel Merkezimiz kazandığımız belediyelerin artması nedeniyle işi çok sıkı tutuyor ve bizleri sürekli denetliyor. Bu nedenle yapılan kamuoyu araştırması sonucunda bizim oyumuz yüzde 4, büyükşehir belediyemizin oyu da yüzde 14 artmış gözüküyor” dedi.





