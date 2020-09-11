Gürün’den maske uyarısı

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Esnafın zor zamanlar geçirdiğini ve yanında oldukların belirten Gürün, “Lütfen maske takın, kurallara uyun. Bu salgın bitsin” diyerek uyarıda bulundu. Başkan Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, İl Başkanı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Gürün ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında koronavirüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Osman Gürün, “Pandemi süreci dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki artarak devam ediyor. Her akşam günlük vaka sayıları ve hangi şehirlerde vakaların katlandığını endişe ile takip ediyoruz. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve üç kurala uymasıyla bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Esnafımız ve birçok iş sektörü pandemiden olumsuz etkilendi. Umudumuzu yitirmeden hep birlikte bu günleri aşacak, sağlıklı, mutlu yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi.