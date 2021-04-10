Gürzumar’dan yeni albüm

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Albümün çıkış parçası Gürzumar’ın Şad ile düet yaptığı “Aşktan Bahsederken Gel” isimli şarkı oldu. Albüm, daha önce tekli olarak yayımlanan “Kara Kediler”, “Başa Sardım”, “Kendimden” ve “Yarın Olsun” adlı parçaları da içeren 10 şarkıdan oluşuyor.