Gürzumar’dan yeni albüm
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik de yapan Deniz Gürzumar, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk albümü “Son”u CES Yapım etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.
Albümün çıkış parçası Gürzumar’ın Şad ile düet yaptığı “Aşktan Bahsederken Gel” isimli şarkı oldu. Albüm, daha önce tekli olarak yayımlanan “Kara Kediler”, “Başa Sardım”, “Kendimden” ve “Yarın Olsun” adlı parçaları da içeren 10 şarkıdan oluşuyor.
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