Gustavo 40 gün sonra 11’de
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat’ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.
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