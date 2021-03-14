Gustavo 40 gün sonra 11’de

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.

İHA
14 Mart 2021 Pazar, 19:35
Gustavo 40 gün sonra 11’de
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat’ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.


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