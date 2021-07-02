Güvenç Dağüstün'e gözaltı: "Konu: Hakaret"

Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 12:15
Güvenç Dağüstün'e gözaltı:
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Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Dağüstün'ün paylaşımı şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret

Kime? Henüz bilmiyoruz….

Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız."


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