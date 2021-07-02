Güvenç Dağüstün'e gözaltı: "Konu: Hakaret"
Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
Dağüstün'ün paylaşımı şöyle:
"Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret
Kime? Henüz bilmiyoruz….
Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız."
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