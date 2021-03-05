Güvenlik araştırması: 'Binlerce uygulama bilgilerinizi sızdırıyor'
ABD merkezli bir güvenlik firmasının araştırmasına göre Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulama cloud üzerinden bilgilerinizi sızdırıyor. Bilgileri sızdıran uygulama sayısı Android'de 11,877, iOS'ta 6,608 olarak tespit edildi.
Akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar kullanıcıların birçok bilgisine erişebiliyor. Bu bilgilerin güvenliği ise şirketlerin kendi kapasitelerine kalmış durumda.
NTV'nin aktardığına göre, son olarak bir güvenlik araştırması yapan ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı.
Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.
Zimperium, android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.
Veriler için kendi server'larını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.
Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil.
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