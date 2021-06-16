Güvenlik görevlileriyle tartıştığı hastaneye otomobille girmeye kalktı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:57

Olay, öğlen saatlerinde Keçiören ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Emekli memur Hacı K., rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurdu. Alkollü olduğu iddia edilen Hacı K.’ye sağlık görevlileriyle tartışması üzerine müdahale edildi.

Alkollü olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkarılmaya çalışılan Hacı K. güvenlik görevlisi O.K. ile tartıştı. Daha sonra, Hacı K. diğer güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneden çıkarıldı. Hastane önünde park halinde bulunan otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerleyen Hacı K., otomobiliyle hastane girişindeki cam kapıya çarparak durdu. Sürücü ve çevredekiler yara almadı. Güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirilen Hacı K., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürülürken, hastane kapısında hasar meydana gelen yer çalışanlar tarafından naylonla kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.