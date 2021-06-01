Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eşiyle tartışan L.Ş. (50), otomobiliyle kayınbiraderinin evinin önüne gidip, park halindeki aracına art arda çarparak, hasar verdi. L.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece Adapazarı'na bağlı Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. L.Ş. ile eşi Y.Ş. (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından L.Ş., otomobiline binerek, kayınbiraderi Y.B.'nin oturduğu evin önüne gitti. L.Ş., otomobiliyle kayınbiraderi O.B.’nin park halindeki aracına art arda çarparak, hasar verdi. L.Ş., kendi aracını olay yerinde bırakıp, bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbarla olay yerine gelen ekipler, O.B. ve oğlu Y.B.’nin şikayeti üzerine L.Ş.’yi gözaltına aldı. L.Ş. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.
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