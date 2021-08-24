‘Güvenmiyoruz’... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan kritik Taliban açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında Afganistan’daki durumu değerlendirdi.
Cihatçı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle beraber resmi verilere göre şu ana kadar 37 bin kişi tahliye edildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’li yetkililerin düzenli olarak Taleban’la görüştüklerini ve tahliye güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Sullivan, görüşmelerin her gün yapıldığını ve Kabil’deki genel durumla ilgili olarak da bilgiler paylaşıldığını belirtti. Ancak görüşmelerin ne seviyede ve kimler tarafından yapıldığına dair bilgi vermedi.
Sullivan, Taleban’la görüştüklerini söylemesinin ardından gelen “Taleban’a güveniyor musunuz?” şeklindeki soruya da “Tabi ki güvenmiyoruz bunu başkan da söyledi. Taleban konusunda bir hayal görmüyoruz. Daha önce yaptıkları ortada. Biz tahliye görevimize odaklanmış durumdayız” yanıtı verdi.
Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etmişti.
Kaynak: Amerika’nın Sesi
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