Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

04 Temmuz 2021 Pazar, 21:38

Fatih Mahallesi’nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran komşusu tarafından silahla başından vuruldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. gözaltına alındı.