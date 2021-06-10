Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü
Gülten Usta (27), yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Osmaniye'de yaşayan Gülten Usta (27), önce yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Köyyeri köyünde oturan 3 çocuk annesi Gülten Usta, sabaha karşı kalkıp uyuyan eşi Süleyman Usta’ya silahla ateş etti. Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfeği de yanına alıp evden çıktı. Usta, köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi Ela Usta'ya vurdu.
Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.
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