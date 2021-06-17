Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldürdü

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:08

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşanan olayda psikolojik sorunları olan M.Y., pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Şahsın intihar edeceğini fark eden market işletmecisi Oktay D., şahsın yanına yaklaşarak intihardan vazgeçirmeye çalışmasının üzerine, intihara kalkışan kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

‘’GELİP BENİ ÖLDÜRÜN’’

Yaşanan olayın ardından zanlı M.Y.’nin, Oktay D.'yi vurduktan sonra intihar etmek için birkaç deneme yaptığı ama sonrasında vazgeçtiği bilgisine ulaşıldı. Şahsın sinir krizi geçirdiği anlar da amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, silahı birkaç kez başına dayayan şahsın bağırarak bir el ateş etmesi ve olayın ardından sinir krizi geçirerek çevresine ‘’Gelip beni öldürün’’ şeklinde bağırması dikkat çekti.

Olay sonrasında bölgeye gelen Oktay D.'nin yakınlarının baygınlık geçirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.