Güzelbahçe 'go-kart'a direniyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:04

3 gündür gece gündüz direnen yurttaşlara, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve çevreciler destek verdi. Ellerindeki pankartlarla pist çevresinde yürüyen kalabalık, ‘Tarım’a evet piste hayır’, ‘burada go-kart istemiyoruz’, ‘doğaya asfalta hayır’, sloganları attı. İki yıldır Yelki'de tarım arazisine ve doğal sit alanı içinde yapılmak istenen Go-Kart Pisti'ne karşı Güzelbahçe Belediyesi ve Ege Çevre Kültür Platformu (EGECEP) ile birlikte mücadele ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Kültür, Çevre Ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) Başkanı Tuğrul Şahban, ‘‘Hem hukuki hem de toplumsal mücadele veriyoruz. 5. İdare Mahkemesi'nde piste onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açtığımız davada bilirkişi raporu lehimize çıktı. Adli tatil nedeniyle dava resmi anlamda sonuçlanamadan 2 gün önce girişimci alelacele alana asfalt dökmek istedi. Belediyenin mühürlediği çalışma alanına hukuksuz olarak girip, mühürü sökerek asfalt dökümü yapmak isteyen girişimci durduruldu. Ancak ‘Ben asfaltımı atayım, davayı kazanırsanız, siz asfaltı sökersiniz’ diyerek asfalt araçlarını alanın dibinde bekleten girişimcinin yeni oldu bittiler yapmaması için bölgede 24 saat nöbet tutuyoruz" dedi.

Mücadele için herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şahban,"Yurdun her yanında Kaz Dağları'ndan Cerattepe'ye, Sinop'tan Mersin'e, Aydın'da, Salihli'de JES'lerden, Karaburun'da RES'ler ve balık çiftliklerine talan sürüyor. Vakit daralıyor ve hızlı olmamız lazım. Herkesi mücadele için bekliyoruz’’ dedi.