Güzelbahçe’nin go-kart direnişi büyüyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:52

Güzelbahçe’deki go-kart pistine karşı mücadele eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve çevrecilere destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da protestolara katıldı. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, Belediye Meclisi üyeleri ve CHP Karşıyaka Gençlik Kolları ile alana giden Başkan Tugay Tugay “Güzelbahçe’de yeşil bir alanı, asfaltla kaplı go-kart pistine çevirmekle ilgili ısrarla çaba gösteren, merkezi hükümet üzerinden plan değişiklikleri yapan iradeye karşı bölge halkının Güzelbahçe Belediyesi ile birlikte göstermiş olduğu direnişe destek vermek için buradayız. Doğanın ortasında, her zaman sadece ağaçlık olması gereken, belki de tarım alanı olması gereken alan bu alan bir inşaat çalışmasıyla bozulmak isteniyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Benzeri şekilde doğayı tahrip eden, yapılaşmaya yol açan her türlü hareketin karşısındayız. Özellikle yöre halkının, bu bölgenin belediyesinin onayı olmadan bunun yapılmasını kamu ahlakına ve hukuka aykırı olarak görüyoruz. Bir yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen, mühürleme yapılmış olmasına rağmen bugün bu mührü bozarak inşaat yapılmaya çalışılması; ayrıca Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Çam’ın fiziki saldırıya uğramış olması da çok üzüntü ve endişe vericidir. Tüm bunlara karşı biz de halkın iradesiyle birlikte go-kart pistine hayır diyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

BAŞKAN İNCE YOLU KAPATTI

Go-kart pisti yapılmak istenen alana giden yolun geçtiği arsayı 5 yıllığına kiralayan ve inşaat kamyonlarının geçişini engellemek için yolu araçlarla kapatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bu sabah belediye mührünün jandarma eşliğinde kırılmasına da sert tepki gösterdi. Başkan İnce "Belediye Başkanlığı ceketimi çıkardım. Vatandaş Mustafa olarak kendi kiraladığım yolu araç trafiğine kapattım. Go-kart girişimcisi Mehmet Yaman’ın hakkını savunarak mühür fekki yapılmasına izin veren jandarmamızdan şimdi de benim hakkımı savunmasını istiyorum. Halkın hakkını savunmasını istiyorum. Bu yol bizim kiraladığımız yol. Buradan kimseyi geçirtmem" ifadelerini kullandı.