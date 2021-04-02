Haaland transferinde sıradaki görüşme Real Madrid'le
Erling Haaland'ın menajerliğini yapan Mino Raiola'nın dün Barcelona ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Real Madrid ile konuşmak için Madrid'e gittiği belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde önceki gün Barcelona’ya giderek Katalan ekibiyle görüşme yapan Mino Raiola ve Norveçli oyuncunu babasının bugün Madrid’e gittiği ifade edildi. Real Madrid ve Barcelona haricinde Manchester City ve Chelsea de genç oyuncuyu transfer etmek istiyor.
BAYERN MUNIH İSTEMİYOR
Bayern Munih Başkanı Karl Heinz Rummenigge, Haaland’ı transfer etmek için teklif yapmayacaklarını açıkladı. Rummenigge Bild’e yaptığı açıklamada, “ Bu dedikodular nereden çıktı bilmiyorum. Söyleyeceğim tek şey, o pozisyonda dünyanın en iyi oyuncusuna sahibiz. Robert Lewandowski ile 2023 yılına kadar sözleşmemiz var.” ifadelerini kullandı.
DORTMUND GELECEK YAZ ZARARLI ÇIKACAK
Avusturya ekibi Salzburg’dan Borussia Dortmund’a transfer olduğu dönemde imzaladığı kontratta Haaland’ın gelecek yıl 75 milyon avro karşılığında ayrılma hakkı bulunuyor. Alman ekibi yıldız oyuncuyu bu yaz satmazsa gelecek yıl 75 milyon avroyu ödeyen her kulüp Haaland’ı transfer etme hakkına sahip olacak. Dortmund, bu yıl Norveçli oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerden en az 150 milyon avro istiyor. Mino Raiola’nın gelecek hafta Norveçli oyuncuyu isteyen diğer takımlarla görüşme yapacağı kaydedildi.
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