Habertürk: Prof. Dr. Selami Kuran Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oluyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:11

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, geçen hafta, üniversitenin rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kuruldu.

Rektör ataması üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından kabul edilmezken, yeni fakülte kurulması kararları da üniversitenin özerkliğine dışarıdan müdahale olarak değerlendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Habertürk’ün haberine göre, fakültenin kurulmasına ilişkin karardan tam bir hafta sonra dekanın ismi netleşti. Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın atanacağı öğrenildi.

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat.