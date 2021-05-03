Habertürk yazarı Par'dan 'askıda aşı' yorumu: Muhalefet bunu yapsa kahraman olur

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:57

Habertürk yazarı Kübra Par, 'Muhalefet bunu yapsa kahraman olur' başlığıyla Türkiye'deki Covid-19 aşı çalışmalarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kübra Par, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın "Nasıl ki askıda fatura, askıda ekmek gibi yardımlar yaptıysak şimdi de 'askıda aşı'yı da CHP'li belediyeler olarak devreye sokmamız gerekir" açıklamasını hatırlatarak "Vefa Salman önerisinde ciddi miydi bilemiyorum ama muhalefetin yerinde olsam hemen kolları sıvar, iktidarı eleştirmekle yetinmez, bir an önce aşı bulup getirmenin yollarını arardım." önerisinde bulundu.

"CHP HALKIN GÖZÜNDE KAHRAMAN OLUR"

Par, yazısına şöyle devam etti: Size bir şey söyleyeyim mi, Sağlık Bakanı’nın aşı tedarikinde sıkıntıdan bahsettiği, vatandaşların 'Benim sıram ne zaman gelecek?' diye beklediği bir atmosferde eğer ki CHP’li belediyeler yurt dışındaki ilaç firmalarını bir şekilde ikna edip, Türkiye’deki tüm bürokratik engelleri aşıp aşı getirmeyi başarabilirse, üstüne bir de aşılamaya yoksul kesimden başlarsa halkın gözünde kahraman olur.



