Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Millet ittifakı olarak istişareden yanayız. Adayımızı dayatma ile değil müzakere ile belirleyeceğiz" yanıtını verdi.
Politikyol'dan Murat Aksoy'un sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Millet ittifakı olarak istişareden yanayız. Adayımızı dayatma ile değil müzakere ile belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aksoy'un seçimlerle ilgili soruları ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtları:
İktidarın kaybedeceği seçimi yapmayacağı söyleniyor. Bu mümkün mü?
Erdoğan sürekli iktidarda kalmak isteyebilir. Bunun temel nedeni ise kendisinin ve çevresinin çok kirlenmesidir. Bir kirlenenler koalisyonu ile karşı karşıyayız.
Kirli bir otoriter yönetimi bu ülkenin gençleri verecekleri oylarla gönderecekler. 2023’te ilk kez oy kullanacak gençlerin sayısı 6.300.000… Bu rakam Erdoğan’ın korkulu rüyasıdır.
Ama kimsenin kuşkusu olmasın sandık önümüze gelecek ve halkımız demokratik yollarla bir otoriter rejimi yolcu edecek. Bu işin kuralı budur.
Son dönemde adaylığınız gündeme gelmeye başladı. Aday mısınız?
"Millet ittifakı" demokrasiyi ve dolayısıyla "istişareyi – ortaklaşmayı" savunan bir kültüre sahip… Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine girdiğimizde elbette oturup konuşacağız. Bizde "Cumhur ittifakı”nda olduğu gibi bir dayatma ya da teslim olma kültürü yok.
O ittifak (cumhur) otoriter bir yapıyı benimsiyor, millet ittifakı ise demokrasiyi benimsiyor ve savunuyor. Her şeyi demokratik kurallar içinde yaşana geçireceğiz, kimsenin endişesi olmasın.
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