CHP'li Karaca'dan 'yasak' yorumu: Orantısız güç kullanımını meşrulaştırma girişimi

02 Mayıs 2021 Pazar, 17:26

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "Ses ve görüntü kaydı alınması" başlıklı genelge ile kolluk personelinden, kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesini istemesine tepki gösterdi.

"KEYFİYET, HUKUK TANIMAZLIK VE OTORİTERLEŞEN REJİM"



Kamuoyunda tartışma başlatan genelgeyi, "Keyfiyet, hukuk tanımazlık ve otoriterleşen rejim" sözleriyle eleştiren CHP'li Karaca, şu ifadeleri kullandı:

Tek kişilik Saray iktidarının ülkemizi içine sürüklediği durum ve demokratik, laik bir hukuk devletinde bu yaşananlar keyfiyetin, hukuk tanımazlığın, şahsım devletinin açık tezahürüdür; İnsan Hakları Eylem Planı’nın bir masal olduğunun kanıtıdır. Anayasal güvence altındaki hak ve hürriyetler genelgeler ile ayaklar altına alınmaktadır. Polis orantısız güç kullanacak, basın da yurttaşlar da susacak denilmektedir. Genelge ile yaşam hakkı, işkence yasağı gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gizleme, orantısız güç kullanımını meşrulaştırma girişimleri kabul edilemez.

"ANAYASA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI"

Anayasa'nın basın özgürlüğünü konu alan maddesi dahil uluslararası sözleşmeleri ve Anayasa'yı ihlal etti.

- Anayasa’nın 26. maddesi ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti’ başlığı ile düzenlenmiştir. Madde, niteliği itibariyle ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. Niteliği itibarıyla haber alma özgürlüğünü de bu madde kapsamına girmektedir. Genelgede kısıtlanmaya çalışılan konu da bu madde kapsamına girmekte ve genelge ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.

- Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesi ‘İfade Özgürlüğünü’ düzenlemektedir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında ‘ifade özgürlüğü kavramının haber ve görüş alma özgürlüğünü de kapsadığına’ yer verilmiştir.

- Rize İkizdere’de kolluk görevlilerinin halkın üzerine kayaları yuvarlaması, 1 Mayıs eylemlerinde işkence ve kötü muamelelere varacak şekilde görev yapan kolluk kuvvetleri elbette ki suç işlemektedir. Suç işlenmesi halinde her vatandaşın müdahale etme ve çekim yapma hakkı var kabul edilmektedir.

- Anayasa’nın 28. maddesindeki düzenlemeye uygun olarak basın mensuplarının görev yapması herhangi bir şekilde engellenemez. Ancak genelgede yer alan düzenleme ise bu haliyle Basın Kanuna da tümüyle aykırılık içermektedir.