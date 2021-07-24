Habertürk'ü eleştiren Yıldıray Çiçek, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:55

Yıldıray Çiçek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Altaylı'nın, fonlandığını ve Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirdiğini iddia etmişti.

Çiçek paylaşımında "HaberTürk yazarı Fatih Altay’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir.Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir." ifadesini kullanmıştı.

YAZILARINA ARA VERDİ

Yıldıray Çiçek, HaberTürk ve Altaylı eleştirilerinin ardından bir gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından TürkGün gazatesindeki yazılarına sağlık sorunaları nedeniyle ara verdiğini açıkladı. Çiçek'in paylaşımında, Sağlık sorunlarım sebebiyle bir müddet @TurkgunGazetesi’ndeki yazılarıma ve sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum. Kısa bir zaman sonra buluşmak umuduyla... Saygılarımla..." dedi.

Sağlık sorunlarım sebebiyle bir müddet @TurkgunGazetesi’ndeki yazılarıma ve sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum.

Kısa bir zaman sonra buluşmak umuduyla...

Saygılarımla... pic.twitter.com/7h4WbhoNO7 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) July 24, 2021



