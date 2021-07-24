Habertürk'ü eleştiren Yıldıray Çiçek, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, HaberTürk'ü ve Fatih Altaylı'yı eleştiren paylaşımlar yaptıktan bir gün sonra, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:55
Habertürk'ü eleştiren Yıldıray Çiçek, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdi
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Yıldıray Çiçek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Altaylı'nın, fonlandığını ve Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirdiğini iddia etmişti.

Çiçek paylaşımında "HaberTürk yazarı Fatih Altay’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir.Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir." ifadesini kullanmıştı.

YAZILARINA ARA VERDİ

Yıldıray Çiçek, HaberTürk ve Altaylı eleştirilerinin ardından bir gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından TürkGün gazatesindeki yazılarına sağlık sorunaları nedeniyle ara verdiğini açıkladı. Çiçek'in paylaşımında, Sağlık sorunlarım sebebiyle bir müddet @TurkgunGazetesi’ndeki yazılarıma ve sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum. Kısa bir zaman sonra buluşmak umuduyla... Saygılarımla..." dedi.



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