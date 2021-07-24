Habertürk'ü eleştiren Yıldıray Çiçek, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, HaberTürk'ü ve Fatih Altaylı'yı eleştiren paylaşımlar yaptıktan bir gün sonra, TürkGün gazatesindeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.
Yıldıray Çiçek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Altaylı'nın, fonlandığını ve Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirdiğini iddia etmişti.
Çiçek paylaşımında "HaberTürk yazarı Fatih Altay’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir.Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir." ifadesini kullanmıştı.
YAZILARINA ARA VERDİ
Yıldıray Çiçek, HaberTürk ve Altaylı eleştirilerinin ardından bir gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından TürkGün gazatesindeki yazılarına sağlık sorunaları nedeniyle ara verdiğini açıkladı. Çiçek'in paylaşımında, Sağlık sorunlarım sebebiyle bir müddet @TurkgunGazetesi’ndeki yazılarıma ve sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum. Kısa bir zaman sonra buluşmak umuduyla... Saygılarımla..." dedi.
Sağlık sorunlarım sebebiyle bir müddet @TurkgunGazetesi’ndeki yazılarıma ve sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum.— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) July 24, 2021
Kısa bir zaman sonra buluşmak umuduyla...
Saygılarımla... pic.twitter.com/7h4WbhoNO7
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