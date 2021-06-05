Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba’nın yer aldığı portre Hollanda’da satışa çıkıyor

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Naki Evsen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba’nın yer aldığı portrenin, 8 Haziran’da Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde satışa çıkarılacağını belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerine tablonun alınması yönünde çağrı yaptı. Evsen, “Açık artırmayla bakanlığımız çok rahat bu eseri ülkemize kazandırabilir. Devletimizin Alevilerin değerlerine sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba’nın yer aldığı portre, Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde açık artırmayla satışa sunulacak.

ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Tablo, Aleviler açısından büyük bir önem taşıyor. Sarısaltık Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Naki Evsen, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “1651 yılında Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba’nın yer aldığı portreye çok önem veriyoruz. Bu portre, Aleviler açısından çok önemli. Eşsiz bir eser. Tarihi bir çalışma. Anadolu’ya ve Balkanlar’a yön veren bu iki kişinin aynı eser içinde yer aldığı ilk portre olması çok kıymetli” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet portresinin İBB tarafından satın alındığını anımsatan Naki Evsen, “Fatih Sultan Mehmet tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl satın aldıysa bu eserin de ülkemize kazandırılması gerekiyor. Bizim vakıf olarak almaya gücümüz yetmiyor. Bu eserin ülkemize getirilmesi için Kültür ve Türizm Bakanlığı’na ve Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerine çağrıda bulunuyorum. Gelin bu eseri ülkemize kazandıralım. Bu konuda tüm devlet yetkililerinin de duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hep birlikte inancımıza, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.