Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:00

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı portre Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde dün yapılan açık artırmada satıldı.

SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40 bin Euroya (419 bin 236 TL) satıldığını, alıcının ise Türkiye’den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşılmadı.

PORTREDEKİ YILANIN HİKAYESİ

Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hikayenin anlatıldığını ifade ederek, "Bu resim sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha (yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelip soru soruyor, ‘Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerededir?’ diyor. Tarihe baktığımız zaman, Sarı Saltuk, Balkanlar’a gittiği zaman bir ejderhayla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini" ifadelerini kullandı.

'PORTREYİ 2019’DA ALMANYA’DA SATIN ALDIM'

"Portreyi Almanya’da bir müzayedede satın aldım" diyen Tütüncü, "Almanya’ya nasıl geldiği konusunda bir fikrim yok. Müzayede evi bana bu konuda bilgi vermedi ama ben görevim gereği Avrupa’da Türk-İslam eserlerinin satılışını takip ediyorum. Bu portrenin de Almanya’da satıldığını görünce, önemini kavrayarak hemen satın aldım" ifadelerini kullandı.