Haçlı Seferleri
Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri (Say Yayınları) adlı kitabında ölümüne bir mücadelenin tarihini hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar açısından bakarak sürükleyici bir anlatımla sunuyor. Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard gibi hükümdarların yanı sıra Franklar, Abbasiler, Selçuklular, Memluklar gibi büyük güçlerin bu mücadeledeki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Kitap, modern Ortadoğu sorununu iyi anlamak isteyenler için de temel kaynaklardan biri niteliğinde.
On
birinci yüzyılda papa tarafından göreve çağrılan Avrupalı Hıristiyanlardan
oluşmuş büyük bir Haçlı ordusu, Müslümanların elindeki Doğu Akdeniz'in büyük
kısmını ve her iki din için de kutsal sayılan Kudüs kentini fethetti.
Bu
fethi takip eden iki yüzyıl boyunca Hıristiyanlar ile Müslümanlar, Kutsal
Topraklara kimin egemen olacağını belirlemek için büyük bir mücadeleye
giriştiler.
Thomas
Asbridge, Haçlı Seferleri (Say Yayınları) adlı kitabında bu ölümüne mücadelenin
tarihini hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar açısından bakarak sürükleyici bir
anlatımla sunuyor.
Kitap,
Haçlı Seferleri'yle özdeşleşmiş Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard gibi
hükümdarların yanı sıra Franklar, Abbasiler, Selçuklular, Memluklar gibi büyük
güçlerin bu mücadeledeki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
Haçlı
Seferleri, modern Ortadoğu sorununu iyi anlamak isteyenler için de temel
kaynaklardan biri niteliğinde.
Haçlı Seferleri / Thomas Asbridge / Çeviren: Ekin Duru / Say Yayınları / 744 s.
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