Hadi Özışık 'gazeteciyim' dedi, İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:40

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk televizyonunda katıldığı programda "Ben gazeteci olarak buradayım" deyince, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, canlı yayında kahkaha attı.

Dervişoğlu'nun kahkahası üzerine, "Biz sizi eleştirdiğimiz zaman parmak sallayarak 'yanlısınız' ifadesini kullanmayın. Siz beni iyi tanırsınız. Ben 'gazeteciyim' dediğimde güldünüz, kınıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz" diyen Özışık, Dervişoğlu'ndan "Kınayabilirsiniz. İktidar yanlısı bir gazetecisiniz, değil misiniz" yanıtını alınca, "Ben iktidar yanlısı bir gazeteci değilim" diyerek cevap verdi.

İki isim arasında geçen bu diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.