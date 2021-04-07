Hadise isyan etti: 'Roberto Carlos bacaklı' dediler

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:55

Şarkıcı Hadise L’Officiel dergisinin nisan ayı sayısına kapak oldu.

Dergiye verdiği pozlarda bile en ufak rötuşa karşı çıktığını belirten Hadise, çekimlerden sonra önemli açıklamalar yaptı.

Yıllar önce fazla kiloları nedeniyle linç edildiği için üzgün olduğunu ifade eden Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı dediler, çok zayıf, çok çirkinleşti, sivrisineğe döndü dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım. Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" dedi.

"ÖZ DUYGULARIMLA BARIŞIĞIM"

Son olarak Hadise, "İnsanın kendisiyle imzaladığı ebedi bir barış yok bence. Zaman zaman küstüğüm de oluyor ama öz duygumla her daim barışığım" diye konuştu.