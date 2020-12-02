Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler için yeni karar

02 Aralık 2020 Çarşamba, 18:27

Uygulamaya yeni konan Koronavirüs kısıtlamalarının ardından, İstanbul'da eczaneler tam kapanma olacak olan hafta sonları için yeni bir karar aldı.

İstanbul Eczacı Odası, 5 Aralık Cumartesi günü, İstanbul’da nöbetçi eczanelerin sayılarının 3 kat artırılarak hizmet vereceğini ve ilave edilen nöbetçi eczanelerin akşam saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle:

"Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat artırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."