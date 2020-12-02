Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında eczaneler için yeni karar
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 5 Aralık Cumartesi günü için İstanbul'da eczaneler sayılarını 3 katına çıkararak çalışma kararı aldı.
Uygulamaya yeni konan Koronavirüs kısıtlamalarının ardından, İstanbul'da eczaneler tam kapanma olacak olan hafta sonları için yeni bir karar aldı.
İstanbul Eczacı Odası, 5 Aralık Cumartesi günü, İstanbul’da nöbetçi eczanelerin sayılarının 3 kat artırılarak hizmet vereceğini ve ilave edilen nöbetçi eczanelerin akşam saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle:
"Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat artırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- AİHM'den Türkiye kararı
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- İmamoğlu'ndan ‘suikast girişimi’ ile ilgili ilk açıklama
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- AİHM'den Türkiye kararı
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- İmamoğlu'ndan ‘suikast girişimi’ ile ilgili ilk açıklama