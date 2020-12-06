Haftanın ardından neler konuştuk?

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Tüketici fiyatları aylık yüzde 2.3 ile yılın en hızlı artışını gösterirken, yıllık enflasyon da yüzde 14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Elektrik ve doğalgaza gelen çift haneli zamlar ve çarşı pazarda görülen fiyat artışlar yurttaşı isyan ettirdi. Bu yılın mutfak enflasyonu yüzde 20.79 oldu. Üretici fiyatları yıllık yüzde 23.11’e çıktı.

BAŞARIR’IN ELEŞTİRİLERİ

CHP'li Ali Mahir Başar’ın, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna devrini eleştirdiği ifadeler tepki çekti. Başarır hakkında soruşturma açılırken, MHP lideri Bahçeli, Başarır’a hakaret ederek, “Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK’E CEZA

RTÜK, Başarır’ın eleştirilerini dile getirdiği Habertürk TV’ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

KILIÇDAROĞLU’NA DAVA

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

RTÜK, GAZETEMİZİ BİK’E ŞİKÂYET ETTİ

RTÜK, gazetemiz Cumhuriyet’in 8 Ekim’de Kurul’un yaptığı “Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir” açıklamasına ilişkin haberini ve habere ilişkin karikatürü Basın Ahlak Esasları’nın ihlal edildiği iddiasıyla Basın İlan Kurumu’na (BİK) şikâyet etti.

TAM MAAŞ HAYAL

Hükümet, salgın önlemleri kapsamında verilen teşviklerin uzatılmasıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi ve kapsamını da genişletti. Ücretinin en fazla yüzde 60'ını alan 1 milyon işçi altı ay daha tam maaş alamayacak.

‘KATAR KATAR’ SATIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar kapsamında Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’a devredilmesine ilişkin tartışmalar sürdü. CHP, Türkiye Varlık Fonu’nun işlemleri ve Borsa İstanbul’un Katar’a satışı ile ilgili araştırma önergesi verdi ancak önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesi ile ilgili araştırma önergesi de reddelidi.

ASGARİ ÜCRET

2021 için asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleşen ilk toplantı ile başladı. CHP, asgari ücretin 3 bin 100 liraya yükseltilmesini isterken, İYİ Parti ise asgari ücretin üzerindeki vergilerin kaldırılmasını ve asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılmasını önerdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Başkanı ortak açıklama ile asgari değil geçim ücreti olması gerektiğini belirtti.

KISITLAMALAR BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenememesi nedeniyle yeni önlemler açıkladı. Buna göre, hafta içi her gün, gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları ise sokağa çıkmak tamamen yasak olacak.

İSTESEYDİK ÖLDÜRÜRDÜK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’taki şehit cenazesi sonrası linç girişimine yönelik davanın ilk duruşması görüldü. Sanık Vahit Delibaş, "Kılıçdaroğlu’nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı” savunması yaptı.

ORUÇ REİS DÖNDÜ

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de 10 Ağustos’ta başladığı ve eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan gerilim nedeniyle 1 ay ara verilen sismik araştırma görevi tamamlandı. Böylece Oruç Reis, 10-11 Aralık’ta Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme gelebileceği AB Liderler Zirvesi öncesi Antalya Limanı’na dönmüş oldu.

RUSYA İLE SIR MUTABAKAT

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesin gözlemlenmesi için kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’nin ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla Rusya’yla yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve konuyla ilgili mutabakat imzalandığını duyurdu. Rusya ile varılan mutabakatta, mutabakatın içeriğinin açıklanmamasına ilişkin bir madde bulunduğu öğrenildi.

NATO GERİLİMİ

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ankara-Washington hattında söz düellosu yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara’yı, “Akdeniz’de müttefikleriyle gerginliği artırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin’e hediye vermekle” suçladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sert yanıt geldi.

İNGİLTERE AŞIYI ONAYLADI

İngiltere, yeni tip koronavirüs aşısını onaylayan ilk Batı ülkesi oldu. Pfizer ve ortağı BioNTech SE ile rakipleri Moderna, geliştirdikleri aşıların klinik deneylerde yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı. Aşının acil durumlarda kullanılmasına onay çıktı.

TATBİKATLA TEHDİT

AB üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan ve Fransa’nın, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ortak deniz-hava tatbikatı yapacağı belirtildi. Yunan Kathimerini gazetesinin GKRY Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, 30 Kasım'da başlayan MEDUSA 2020 tatbikatının 6 Aralık’a kadar süreceği duyuruldu.

FRANSA’DA ŞİDDET

Fransa’da hükümetin tartışmalı genel güvenlik yasa tasarı ve son aylarda yaşanan polis şiddeti ülke genelinde protesto edildi. Paris, tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağını açıkladı. 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin Avro para cezasına çarptırılmasını içeriyordu.