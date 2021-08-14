Haftanın güncel çocuk kitapları...

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:01

Hopalupa Kardeşler / Arif Düzgün Akbayır / Resimleyen: Betül Akzambaklar / YKY / 32 s. / 5+ / 2021.

Hopalupa Kardeşler Lopi ve Zubi, şirin mi şirin bahçelerinde kahvaltı etmeyi, baharı, doğayı, bir de gezmeyi çok seviyorlar. Ama bir de olmazsa olmazları var: Nereye gideceklerine Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer adlı kitaptan rastgele bir sayfa açarak karar vermek. Yine rastgele seçtikleri Çin Seddi ve Kuzey Kutbu yolculuklarından sonra bu kez İnka uygarlığının kalbine Kayıp Şehir’e gidiyorlar. Üstelik gidiş ve dönüşü de alabildiğine eğlenceli kılarak. Akbayır’ın eğlenceli anlatımına Akzambaklar’ın hoş resimleri eşlik ediyor. Bir maceranın en güzel yanı sonu mudur, ne dersiniz?

Son Kişot ve Sincaplar / Aydın Balcı / Resimleyen: Mavisu Demirağ / Parmak Çocuk Yay. / 142 s. / 9+ / 2021.

Göz renklerinin farklı oluşu nedeniyle bol yemişli yurdundan ayrılmak zorunda kalan sincaplardan Esentüy anlatıyor başlarından geçenleri... İncecik kalemi, arkadaş kıldığı sözcükleriyle Aydın Balcı, okurunu, doğal hayatın yüreğinde dolaştırırken merhamet, dostluk, dayanışma, arkadaşlık, yardımlaşma, özgürlük vb. kavramlarla buluşturuyor. Farklılığın aslında doğal ve kıymetli bir özellik olduğu/ olması gerektiği üzerinden de gündelik hayatı yeniden anlamaya ve anlamlandırmaya çağırıyor. Özellikle “Son Kişot” olarak anılan ayının yaşamöyküsü ve anıtının dikilmesi sanat-hayat bağlamında göndermeleriyle de okuru sarıp sarmalıyor.

Büyükannemin Sarı Keçisi / Şafak Okdemir / Çınar Yay. / 4 0s. / 5+ / 2021.

Doğanın sesini duymayı, derelerle, ağaçlarla arkadaş olmayı öğrenenler için dalından zamansız ayrılmış bir yaprak, yurdundan edilmiş bir canlı bile hüzün dahası acı vericidir. Derelerin kilit altına alındığı, ağaçların kökünden söküldüğü, doğal yaşama düşmanlığın alıp başını gittiği dünyamızda ovadan yaylaya konargöçerlerin öyküsünü okumak; o sesleri almak, o renkleri fark etmek, o kokuları duyumsamak gibi. Doğanın ve yaşamın hakkını vermek gibi. Toros Dağlarının kadim konargöçer halkı Sarıkeçili Yörüklerini yakından tanımak, o olağanüstü zirvelerde onlarla dolaşmak için iyi bir fırsat Şafak Okdemir’in bu incelikli, özenli emeği...

Leylek Pom / Cem Kızıltuğ / YKY Doğan Kardeş / 36 s. / 4+ / 2021.

“Leylek Pom yolun geri kalanına… Büyük bir gergedan… Kocaman bir goril… Daha kocaman bir goril… Dev bir fil… Upuzun bir zürafa… Cüsseli bir aslan… İri bir devekuşuyla devam etti.” Çünkü leylekler çoktan sıcak Leylek Ülkesi’ne göç etmiş, yazın yemeği fazla kaçırıp uçamayacak kadar irileşmiş Pom geride kalmıştı. Düşünmüş, taşınmış yürümeye karar vermişti ama yürümek uçmaktan daha zordu üstelik yolunu da şaşırmıştı. Neyse ki kutup ayısı Pom’u sırtına alıp yolu kolayladı. Cem Kızıltuğ’un yazıp resimlediği Leylek Pom, çeşit çeşit hayvanın yardım zinciriyle, bir hayvanlar geçidine dönüşüyor ve son durakta, parkta bir çocuğa “merhaba” diyor. Temiz dili ve özgün resimleriyle Leylek Pom dönüp dönüp okunacak kitaplar rafınızda yer almaya aday. Afiyet olsun!