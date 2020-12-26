Hafter'den Türkiye'ye savaş tehdidi
Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Türkiye’ye karşı tehditte bulundu. Arab News’te yer alan habere göre, Türkiye’nin Libya tezkeresi üzerine Halife Hafter, “Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin Libya’da tezkere uzatma kararı üzerine gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye’ye karşı tehditkâr açıklamada bulundu. Ülkede kalıcı ateşkes için anlaşmaya varılmasına rağmen huzursuzluk çıkaran Hafter, Libya’nın bağımsızlığının 69. yıldönümü nedeniyle Bingazi şehrinde düzenlenen törenlerde konuştu.
Arab News’te yer alan habere göre, bölgedeki barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan Hafter, “Türk ordusunun postalları toprağımızı kirlettiği sürece ne güvenlik ne de barış mümkün olacak” dedi.
“TÜRKİYE BARIŞI REDDETTİ”
Türkiye’nin Libya’ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına gönderme yapan Hafter, “Sömürgeleştiren düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak. Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti. O halde işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın” ifadelerini kullandı.
KARGO GEMİSİNE EL KOYMUŞLARDI
Silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in güçleri Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen "Mebruka" adlı ticari kargo gemisine el koymuştu. Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtmişti.
Kaynak: Sözcü
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