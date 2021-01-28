Hafter’in elindeki Türk vatandaşları için Çavuşoğlu’na çağrı

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Libya’da Hafter güçlerinin elinde esir tutulan Türk vatandaşları için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Adana ve Türkiye’nin farklı illerindeki ailelerin feryatlarına duyarsız kalmayan Dr. Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Libya’ya çalışmak için giden bazı vatandaşların 2 yıldan bu yana Hafter güçlerinin elinde tutsak kaldığını, Türkiye’deki ailelerin gözyaşları içerisinde çaresiz beklemeye koyulduğunu kaydetti.

Ailelerin neredeyse 2 yıla yakın süredir hiçbir şekilde çocuklarından haber alamadığını dile getiren Dr. Şevkin, “Aralarında Adanalı hemşehrilerimin de olduğu vatandaşlarımızın akıbeti hakkında bir an önce bilgi alınması ve tutsaklıklarının sona erdirilmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı’nı ve yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU, TEMAS KURULDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dr. Şevkin’in 16 Mart 2020 tarihli soru önergesine 30 Mart 2020’de verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘‘Gayrimeşru bir isim. Bizim muhatabımız değil’’ dediği Hafter'e bağlı güçler ile temas kurulduğunu söylemişti. Çavuşoğlu, ‘‘Libya'daki bazı bölgeler gayrimeşru Hafter güçlerinin kontrolü altındadır. Söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın oturma veya çalışma izin sürelerinin sona ermesi ve diğer bazı vatandaşlarımızın izin sürelerinin sona ermesi ve diğer gerekçelerle zaman zaman gözaltına alındıkları veya alıkonuldukları durumlarla karşılaşılmaktadır’’ demişti.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığı ile konuyu yakından takip ettiğini kaydetmiş, "En kısa sürede serbest bırakılmaları için girişimlerde bulunulmaktadır. Gözaltına alınan bazı vatandaşlarımızın soruşturma işlemleri sonuçlandırılarak serbest bırakılmaları temin edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

