Haiti'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:30
Haiti'de 7,6 büyüklüğünde deprem
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Deprem, Petit Trou kasabasına  8 km uzaklıkta meydana geldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 7,6 büyüklüğündeki deprem cumartesi günü Haiti'nin batı kısmında gerçekleşti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami uyarısı vermedi.

Deprem, Alaska’da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Alaska'da gerçekleşen depremden sonra da tsunami uyarısı vermedi.


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