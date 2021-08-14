Haiti'deki depremde can kaybı 227'ye çıktı
Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 227'ye çıktı.
Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 227'ye çıktı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.
HAİTİ DEPREMİ
Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.
Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.
Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.
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