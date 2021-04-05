Hakan Bayrakçı ve AKP'li Mücahit Birinci canlı yayında birbirine girdi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 09:04

TV 100 ekranlarında yayımlanan 'Şimdi Konuşalım' adlı programda SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı ve AKP'li Mücahit Birinci arasında 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine ilişkin başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

AKP'li Birinci, Bayrakçı'ya "Beni kriminalize etmeyin" diyerek masaya yumruğunu vurunca tartışma büyüdü.

Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

“Ben kriminalize etmiyorum” diyen Bayrakçı da masaya vurarak yanıt verdi. İki ismin arasına programın sunucusu Hande Aydemir girdi.