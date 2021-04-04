Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
Emekli amirallerin bildirisi hakkında konuşan Hakan Bayrakçı, "Şeriat isteriz diyen imamı nazikçe uyarıyorlar, 103 amirale demedik laf bırakmıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı, 104 emekli amiralin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin yayınladığı ortak bildiriye soruşturma açılmasına tepki gösterdi.
Bayrakçı, "103 amiral Atatürk adına bu uyarıyı yapıyorsa sabaha kadar helal olsun; ne darbesi be!" dedi. Ulusal Kanal’da konuşan Bayrakçı, emekli amirallere soruşturma açılması hakkında tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"103 tane amiral de Atatürk adına bu uyarıyı yapıyorsa helal olsun. Ne darbesi be? Darbe olma ihtimali mi var bu ülkede? Adamların söz hakkı yok mu? 103 tane şerefli amiral bir yazı yazdı diye darbe mi olacak? Şeriat isteriz diyen imamı nazikçe uyarıyorlar. 103 amirale demedik laf bırakmıyorlar. Yazıklar olsun."
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