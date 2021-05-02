Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Benavento'yu 2-0 mağlup ettiği maçın 6. dakikasında ağları sarstı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 00:25
Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti.

Milan'ın gollerini 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 60.dakikada Theo Hernandez attı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, evinde ağırladığı Benevento'yu 2-0'la geçti, maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Milan, puanını da 69 yaptı.

Milano temsilcisi 35. haftada Juventus deplasmanına çıkacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler