Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Benavento'yu 2-0 mağlup ettiği maçın 6. dakikasında ağları sarstı.
İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti.
Milan'ın gollerini 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 60.dakikada Theo Hernandez attı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, evinde ağırladığı Benevento'yu 2-0'la geçti, maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Milan, puanını da 69 yaptı.
Milano temsilcisi 35. haftada Juventus deplasmanına çıkacak.
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