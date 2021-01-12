Hakan Çalhanoğlu için kritik günler

12 Ocak 2021 Salı, 12:26

Serie A'da yükselişini sürdüren Milan'ın rotası iç transfer.Sky Sport Italia'nın haberine göre, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan İtalyan ekibi önceliğini sözleşmesi bitecek oyunculara verdi.

Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile kontrat yenilemek isteyen Milan, milli yıldızla bir süredir görüşme halinde. Milan'dan yıllık 2,5 milyon euro kazanan Çalhanoğlu için Avrupa'nın diğer kulüplerinden 5 milyon euro'ya varan teklifler var. Ancak Milan oyuncuya şu ana kadar 3,5 milyon euro civarında bir ücret önerdi. Hakan Çalhanoğlu ise 5 milyon euro istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Milan'ın gözde isimlerinin başında gelen Hakan Çalhanoğlu'nun adı İngiliz devi Manchester United'la da anılıyordu.