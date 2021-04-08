Hakan Çalhanoğlu İngiltere yolunda
İngiltere Ligi takımları, Milanlı yıldız Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor.
Bu sezon Milan ve A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu, hem Arsenal hem de Chelsea için transfer hedefi haline geldi.
Sky Sport Italia'nın haberine göre, Premier Lig'in iki dev kulübü sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için yarış içinde.
Haberde Milan'ın haftalık 66 bin Sterlin değerinde yeni bir anlaşma teklif sunduğu ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 82 bin Sterlin talep ettiği belirtildi.
Gelecek sezon nerede olacağına henüz karar vermeyen 27 yaşındaki yıldız, Milan bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol ve 10 asist üretti.
Transfermarkt'ın verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Avro.
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