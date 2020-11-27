Hakan Çalhanoğlu İngiltere'ye gitmek istiyor

27 Kasım 2020 Cuma, 16:39

Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu sözleşme uzatma konusunda Milan yönetimi ile anlaşamayınca gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Bild'in haberine göre Çalhanoğlu kendisine cazip bir teklifte bulunan Manchester United'a gitmeye sıcak bakıyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol attı ve 4 asist üretti.