Hakan Çalhanoğlu: Sırbistan'ı yenersek...

12 Ekim 2020 Pazartesi, 07:54

Uluslar Ligi’nde Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Takımızda Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda oynanan iyi oyunun ardından kaçan galibiyete üzülen milli futbolcu, Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak Sırbistan maçını işaret etti.

Hakan,"Kendi hatamızdan gol yedik. Ona rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı daha iyiydik. Cengiz’in girmesiyle daha iyi oynadık. Her şey bitmedi. Kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Bu maçın ikinci yarısındaki oyunu Sırbistan maçında da göstermeliyiz" dedi.