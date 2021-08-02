Hakan Karaahmet: Galatasaray'ı Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağız

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:05

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Galatasaray maçı saha içinde zor olacak ama Giresunspor da kendi sahasında iyi başlamak istiyor. Güzel bir maç olacak izleyenler için ama benim için çok önemli olan tüm Galatasaray camiasını Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah onlara güzel bir Giresun yaşatırız ve mutlu ayrılırlar. Bizim için önemli olan o" dedi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, yeni sezon öncesi özel değerlendirmelerde bulundu. Uzun süre sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Karaahmet, "Uzun vadeli bekledikten sonra gelen mutluluklar tabii çok kıymetli oluyor. Bizim de uzun süre bekleyerek gelen; sonuçta 44 yıl yani, bir ömrün 3'de 2'si... Bu kadar bekledikten sonra gelince, biz hala bu mutluluğu sonuna kadar yaşıyoruz. Bu bizim için çok özel bir durum" diye konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ve sarı-kırmızılı camia ile ilgili açıklamalarda bulunan Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Burak başkanın Giresunlu olması tabii ayrı bir şey ama Galatasaray ve Giresunspor camialarının ben çok iyi olacağını, bu iki tarafın da birbirine yakın camialar olduğunu zaten biliyoruz. Biz Giresunlular, gelen bütün takımları en iyi şekilde ağırlayacak bir camiayız. Oradaki iş dünyası, esnafımız en güzel şekilde ağırlayacaktır, bundan yana şüphem yok. Galatasaray maçı saha içinde zor olacak, kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray'ın nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Giresunspor da kendi sahasında iyi başlamak istiyor. Güzel bir maç olacak izleyenler için ama benim için çok önemli olan tüm Galatasaray camiasını Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah onlara güzel bir Giresun yaşatırız ve mutlu ayrılırlar. Bizim için önemli olan o. Puanı veya puanları biz alalım isterim tabi. Orada bize müsaade buyursunlar ama balıkları, pideleri onlar yesinler, orada problem yok" diye konuştu.

"7 OYUNCU DAHA TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

Şu ana kadar 6 futbolcu aldıklarını, 7 futbolcu daha almak istediklerini belirten başkan Karaahmet, "Bunların 2-3 tanesi belli ama işte görüşmeler devam ediyor. Piyasa var ve o piyasa şartları başta çok yüksek açılıyor bildiğiniz gibi, sonra düşüyor, sonra başka futbolcu çıktığında yabancı kuralı nedeniyle alamayacak durumda kalacağız. Biraz beklemek ve doğru zamanda almak bizim gibi kulüpler için çok önemli. Yoksa bir futbolcuya, 'O rakamı ver geleyim' en kolayı. Biz daha az rakam vererek getirebilirsek doğru yönetim yapmış olacağız. Ben geçen sene planlarımızın aynısı yaptığımızı düşünüyorum. Giresunspor'a transferler gelecek. Daha farklı oyuncular da gelecek. Şu birkaç gün içerisinde sonuçlanmasını beklediğimiz transferler var. Onlar sonuçlanınca zaten ne demek istediğimizi de anlayacaklar. Ama hep söylüyorum, doğru zamanda doğru rakamlara yapılan transfer bence daha kıymetlidir" açıklamasında bulundu.