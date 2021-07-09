Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın cezaevine girdi

09 Temmuz 2021 Cuma, 18:53

İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak, 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aygün’ün kararı ihlal ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiği tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün’ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.