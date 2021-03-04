Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

04 Mart 2021 Perşembe, 16:18

Ankara'da yaşayan 48 yaşındaki sanatçı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 5 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi.

Haber Global'in aktardığına göre, ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi.

Taşıyan'ın karaciğer donörü hakkında ise şarkıcının yakın arkadaşı Hakan Yılmaz "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler var. 3-4 saat içinde durum netlik kazanacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Taşıyan, sevenlerine sosyal medya hesabından seslendi. Taşıyan, "Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle Hakan Taşıyan" mesajını paylaştı.