Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı

11 Nisan 2021 Pazar, 20:01

Askerlikten kaçmak için çürük raporu alan Magazin yorumcusu Hakan Ural'ın, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yaptığı yoruma sosyal medyadan tepki yağdı.

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programının yorumcularından Hakan Ural, canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı.

Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.

Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları:

Amiralleri bahaneyle susturmak istemelerinin nedeni bu? Montrö'yü bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor! — Sinan Meydan (@SMEYDAN) April 11, 2021

Deniz hukuku profesörü, Harbiye üstün madalya sahibi, Denizaltı teknik uzmanı, Savaş Gemisi komutanı, Hakan Ural Montrö'yü yorumlamış..!



Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkâr..! — Levent Özeren (@lvntozrn) April 11, 2021

Hakan Ural'ın Kanal İstanbul güzergahında parsel parsel arsa aldığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam



pic.twitter.com/LswoMPr40e — Abdullah Özkan??? (@bt_enki) April 11, 2021

Montrö'yü de Hakan Ural'dan dinlemeyelim artık ya. Lütfen ya. Ben artık bu lümpenliği ve vasatlığı kaldıramıyorum. https://t.co/C9RY97Lpxf — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) April 11, 2021