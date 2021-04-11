Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
Çürük raporu alarak askerlikten kaçan Hakan Ural’ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tarihçi Sinan Meydan, Ural'ın sözlerine; "Montrö'yü bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Askerlikten kaçmak için çürük raporu alan Magazin yorumcusu Hakan Ural'ın, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yaptığı yoruma sosyal medyadan tepki yağdı.
Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programının yorumcularından Hakan Ural, canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı.
Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.
Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.
Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları:
Amiralleri bahaneyle susturmak istemelerinin nedeni bu? Montrö'yü bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor!— Sinan Meydan (@SMEYDAN) April 11, 2021
Deniz hukuku profesörü, Harbiye üstün madalya sahibi, Denizaltı teknik uzmanı, Savaş Gemisi komutanı, Hakan Ural Montrö'yü yorumlamış..!— Levent Özeren (@lvntozrn) April 11, 2021
Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkâr..!
Hakan Ural'ın Kanal İstanbul güzergahında parsel parsel arsa aldığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam— Abdullah Özkan??? (@bt_enki) April 11, 2021
pic.twitter.com/LswoMPr40e
Montrö'yü de Hakan Ural'dan dinlemeyelim artık ya. Lütfen ya. Ben artık bu lümpenliği ve vasatlığı kaldıramıyorum. https://t.co/C9RY97Lpxf— Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) April 11, 2021
Emekli amiralin Montrö yorumu çöpe atılınca kala kala Hakan Ural'a maruz kalıyorsun. Böyle bir dönem...— Con Sinov (@lordsinov) April 11, 2021
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