Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı

Çürük raporu alarak askerlikten kaçan Hakan Ural’ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı. Tarihçi Sinan Meydan, Ural'ın sözlerine; "Montrö'yü bilenler değil, bilgisiz yandaşlar tartışsın isteniyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 20:01
Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
Abone Ol google-news

Askerlikten kaçmak için çürük raporu alan Magazin yorumcusu Hakan Ural'ın, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yaptığı yoruma sosyal medyadan tepki yağdı. 

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programının yorumcularından Hakan Ural, canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı.

Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.

Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler