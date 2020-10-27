27 Ekim 2020 Salı, 14:59

Denizlispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi. İkinci yarı 2 gol bulan ev sahibi takım, beraberlik golünü atamadı. Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Denizlisporlu sağ bek Özer Özdemir, Nsakala ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, gelen uyarı üzerine VAR’a giderek pozisyonu inceledi. Pozisyonu izleyen Ulusoy, penaltı olmadığına karar verdi. Denizlisporlu oyuncular sahada, teknik heyet ise kenardan karara tepki gösterdi. Karşılaşmadan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip taraftarlarını üzdü. Ege ekibi, haftayı 5 puanla 19’uncu sırada tamamladı.

PROSINECKI: NET PENALTIYI GÖRMEMEK GARİBİME GİTTİ

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ikinci yarı iyi bir oyun sergilediklerini ve 2 gol bulduklarını söyledi. Mücadelede net bir pozisyonda VAR’a giden hakemin penaltı kararı vermediğini belirten Prosinecki, “Ben buna inanamıyorum. VAR’a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izlerdim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR’a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti” dedi.

“HAKEM HATALARINA KURBAN GİTTİK”

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın hakemine ateş püskürdü. Hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Cinkaya, “Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik. Her şey göz önündeydi. Penaltımız verilmedi. Çok hakkımız yendi. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi, böyle bir saçmalık olamaz. Burada herkesin emeği var. Emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Futbolcumuzun ceza sahası içinde ayağına basılıyor. Bu penaltı değil mi? Hakem bu pozisyonu seyretti. Böyle ucuz şeylerin yapılmaması gerekiyor. Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.