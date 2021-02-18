Hakem Zorbay Küçük'ün babası hangi takımı tuttuğunu açıkladı

18 Şubat 2021 Perşembe, 18:53

Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, büyük kulüplerin maçlarına atandığında tartışma konusu olmaya devam ediyor.. Babası eski futbolcu Feyzullah Küçük'ün Galatasaray Futbol Okulu'nda çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Önceleri Küçük'ün Galatasaray altyapısında çalıştığı iddiaları ortaya atıldı, bu yüzden de Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçlarına atanması tartışmalara neden oldu.

Oysa ki Feyzullah Küçük Galatasaray altyapısıda değil, Galatasaray'ın adını verdiği Büyükçekmece'deki futbol okulunda çalışıyordu... Daha da önemlisi Feyzullah Küçük ailevi nedenlerden dolayı oğluyla ne görüşüyor ne de konuşuyor.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Feyzullah Küçük, "Galatasaray'la ilgili gündeme gelen konudan ben de rahatsızlık duyuyorum. Ben, Galatasaray altyapısında çalışmıyorum. Büyükçekmece Galatasaray Futbol Okulu'nun sahibiydim fakat Zorbay Küçük'e gelen tepkiler ve pandemi nedeniyle 2020 yılının Ağustos ayında futbol okulunu devrettim. Bu hafta Zorbay Küçük, Alanyaspor-Galatasaray maçında görev alacak. Yine sosyal medyada bu konuyla ilgili iddialar vardı. 'Zorbay da babası Feyzullah da Galatasaraylı diye yazalar' oldu. Bu iddialar beni çok rahatsız ediyor" dedi.

'BEN ADANASPORLUYUM'

'Hangi takımlısınız?' sorusuna baba Küçük, "1972 yılından beri Adanasporluyum. Oynadığım dönemlerde rakibim kim olursa olsun rakibimdir. Zorbay Küçük ile görüşmediğim için hangi takımı tutuyor, hangi renklerden hoşlanıyor bunu bilmiyorum" cevabını verdi.

ZORBAY KÜÇÜK HANGİ TAKIMIN ALTYAPINDA OYNADI?

Zorbay Küçük'ün kısa bir dönem Adanaspor altyapısında oynadığını söyleyen Küçük, "Zorbay Küçük kısa bir dönem Adanaspor altyapısında oynadı fakat sonrasında akademik kariyerine ve hakemlik hayatına devam etti. Zorbay ile görüşmüyorum bunun da sebebi ailesel sorunlarımız, aile içi meseleler. Fakat bir gerçek var; o benim oğlum, ben de onun babasıyım" diye konuştu.

'ZORBAY'IN MAÇLARINI İZLEYEMİYORUM'

Yaşanan tartışmalardan rahatsızlığını belirten Feyzullah Küçük, herkesin başarısızlığını hakemlere bağladığını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hakemlerin de insan olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hakemler bilerek hata yapmadıktan sonra sorun yok. Hakemler hakkında ön yargılı davrandığımız için bu durum ilk başta başkan ve teknik heyetten başlıyor. Türkiye'de yenilen takımın yöneticileri ve hocaları hakemleri konuşuyor. Türkiye'de yöneticiler ve hocalar 'Kötü oynadık, oyuncularımız gol kaçırdı' demiyor... Bunu söylemek zor mu? Türkiye'de verilen penaltıların %90'ı İngiltere'de es geçiliyor, verilmiyor. Türkiye'de futbol oynanmıyor, top oynanıyor. Bana göre sadece futbolun beşiği İngiltere'de futbol oynanıyor.

Zorbay'ın maçlarını heyecandan canlı olarak izlemiyorum. Kendim, 30 bin kişinin önünde futbol oynarken heyecanlanmıyordum fakat şu anda Zorbay'ın maçlarını izlerken heyecanlandığım için sadece bu maçların özetlerini seyrediyorum. Oğlumun ve diğer hakem kardeşlerimizin Allah gönlüne göre versin, Allah emeklerini boşa çıkarmasın.''