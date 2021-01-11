Hakemden geç kalan kırmızı kart itirafı
İngiliz hakem Michael Oliver, Jordan Pickford’ın Virgil Van Dijk’ı sakatladığı pozisyonunu maçtan sonra izlediğinde hata yaptığını ve Pickford’a kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyledi.
İngiliz hakem Michael Oliver, Jordan Pickford’ın Virgil Van Dijk’ı sakatladığı pozisyonunu maçtan sonra izlediğinde hata yaptığını ve Pickford’a kırmızı kart göstermesi gerektiğini söyledi.
Premier Lig hakemlerinden Michael Oliver, Daily Mail’e verdiği röportajda Van Dijk’ın sakatlandığı pozisyona ve VAR’ın kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oliver, Van Dijk ve Pickford’ın çarpıştığı pozisyonda hata yaptığını kabul ederek, ‘’ Pozisyonun geneline bakmak yerine adım adım ilerlediğimiz için hata yaptık. Başlangıçta pozisyonun penaltı olamayacağını düşündük çünkü ofsaytın kontrol edilmesi gerekiyordu. Pozisyonu defalarca izledim. Pickford’ın kötü bir amaçla o müdahaleyi yaptığını düşünmüyorum ama sakatlığında gösterdiği gibi bunu yanlış bir şekilde yaptı. Pozisyonu sonradan izleyince Pickford’ı atmam gerektiğini ben de fark ettim. ‘’ dedi.
Son dönemde VAR ile ilgili eleştirilerin artmasına rağmen VAR’ın gerekli olduğunu söyleyen Oliver, ‘’ VAR’ın saplantı haline geldiğini biliyorum. Oyunu değiştirdiğine dair birçok tartışma var. Ama bu hafta VAR’ı kaldırırsak ertesi hafta ‘bu pozisyon VAR olsaydı penaltı olurdu’ diyecekler. VAR’ın kullanımda olması bir sorun değil. Sahadaki yetkili kişi benim. Eğer ben ilk seferde doğru kararı verirsem VAR’ın dahil olmasına gerek kalmaz. Bence VAR oyuna yardımcı oldu. Daha adil kararlar alabiliyoruz. ‘’ ifadelerini kulland
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