HAKİM, hayvan hakları ihlalleri raporunu açıkladı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:42

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2020 yılının ilk 6 ayında yaşanan hayvan hakları ihlalleri raporunu açıkladı. Hayvan hakları ihlallerinin çok fazla arttığı fakat bu konu ile ilgili önerge vermeyen tek partinin iktidar partisi AKP olduğu vurgulandı.



Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) 2020 yılının ilk 6 ayında yaşanan hayvan hakları ihlâlleri raporunu online bir toplantı ile açıkladı. 2020 yılının ilk 6 ayında: 522 milyon hayvanın yaşam hakkı gasp edildiği vurgulandı.

"Pandemi Sürecinde Derinleşen Hayvan Hakkı İhlalleri" teması ile gerçekleşen toplantıya HAKİM’den Fatma Biltekin, Hayvanlara Adalet Derneğinden Melike Özdemir Ballı, Yunuslara Özgürlük Platformundan Öykü Yağcı, Hayvan Hakları ve Etiği Derneğinden Ezgi Dilara Akdağ ile HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan katıldı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Fatma Biltekin, “Hayvan hakkı ihlallerini raporlamamızdaki en temel amaç toplumun büyük bir kesimi tarafından yok sayılan hayvanların yaşadıkları acıyı görünür kılmak. Hayvan hakkı ihlallerinin yoğun olduğu Ocak - Haziran 2020 tarihleri arasında yalnızca hayvan haklarıyla ilgili 2 kanun teklifi kaydı bulunuyor” dedi

“HAYVAN HAKLARI YASASI ACİLEN ÇIKMALI”

Hayvan Hakları yasasının bir an önce çıkması gerektiğini söyleyen HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Sosyal medya yasası, baro yasası geçti. Cumhurbaşkanın ‘ol’ demesi ile bu yasalar çıktı. Hayvan Hakları Kanunu’nun çıkması da benzer bir taleple çıkabilirdi, ancak bu yasama yılında da ertelendi. Önümüzde yeni bir dönem var; sorunların çelişkilerin bir yumağa dönüştüğü ortada. Mezbahalar, yunus parkları, av, deneyler… Hepsini bir arada düşündüğümüzde sanki bu kurulu nizam hayvanları yok etme esası üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil ve yasa acilen çıkmalı ” diye konuştu.





