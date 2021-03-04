Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Hakim, istihbaratın raporunu istemeye gerek duymadı

04 Mart 2021 Perşembe, 14:38

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 26 firari sanığın atanan avukatları hazır bulundu. Öldürülen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de avukatıyla duruşmaya katıldı.

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosu Al Otaıbı'nın yakın koruması M.E.S, ifadesinde, olayın olduğu dönemde başkonsolosun yıllık izinde olduğunu bu nedenle kendisinin de söz konusu gün izin yaptığını söyledi.

Otaıbı, "Herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Araçta hep Arapça konuşuyorlardı, ben Arapça bilmediğim için anlamıyordum. Şoförü Hakan da olay günü izinliydi ama Hakan'ı o gün arayarak çağırmış. Beni çağırmadı. Hakan'a sorduğumda Büyükçekmece'de alışveriş yaptığını sonrasında konsolosun amcasının oğlunu havalimanına bıraktığını söyledi. Başkonsolos olaydan bir hafta sonra çıkış yaptı" dedi.

"NE MALUM PARÇALARA BÖLÜP GÖTÜRMEDİKLERİ"

Bir diğer tanık Hikmet Çetinkaya, Turan Kışlakçı'nın kendisini arayarak şoförlük yapmasını istediğini, olaydan sonraki gün konsolosluğa gittiklerini ifade etti. Çetinkaya ifadesinde şunları söyledi: “Jamal Khashoggi içeri girdikten sonra kapıdan sordum, görevli ‘Benden uzaklaş, kameraların olmadığı yere git’ dedi.

Konsolosluk çalışanlarından bir kişi bana ‘Bunların nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor musunuz, uzaklaşın boşuna beklemeyin’ dedi. Kameralar var, nasıl çıkaracaksınız, kaybolamaz, burada bekleyeceğiz diye söyledim. Konsolosluk binasına araçları yaklaştırdılar. Oradaki çalışan bana ‘ Ne malum parçalara bölüp götürmedikleri’ dedi”

"OLAY GÜNÜ BİZİ BİR ODAYA KAPATTILAR"

Konsoloslukta şoförlük yapan Edip Yılmaz da ifadesinde, "Gördüğüm herhangi bir şey yok. Olaydan bir gün sonra haberimiz oldu. Olay günü biz -3. kattaydik. Bizim bulunduğumuz odanın kapısını kapattı güvenlik müdürü. Ben gelmeden çıkmayın' dedi. Kapı 20 dakika kapalı kaldı. Daha sonra kapı açıldı.

Yarım saat sonra dışarı çıktım. Olağanüstü bir şey vardı ama ne olduğunu anlayamadık. Ben Cemal Kaşıkçı'yı hiç görmedim. -3. Katta bomba patlasa duymayız. Başkonsolosun, şoförler aracılığıyla haber göndererek rezidansa kimse gelmesin dediğini, hatta özel şoförünün denediğini, onu bile almadığını duyduk" diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından Hatice Cengiz'in "Turan Kışlakçı'yı neden dinlemiyorsunuz?" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Turan Kışlakçı'yı tanık olarak çağırmışız. Gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarmışız" dedi. Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, "Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesini talep ediyoruz, dosyada olmayan isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz" dedi.

ABD İSTİHBARAT RAPORU

Mahkeme heyeti, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporunun getirtilerek rapora eklenmesi yönündeki talepi reddetti. Mahkeme, bu kararını verirken söz konusu raporun dosyaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesini ifade etti.

Duruşma, Turan Kışlakçı' nın arasında bulunduğu dinlenemeyen tanıkların zorla getirme hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 8 Temmuz'a ertelendi.

"AVUKATLARLA TAKİP EDECEĞİZ"

Hatice Cengiz, duruşmadan sonra yaptığı basın açıklamasında, "Yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerin de davaya eklenmesini istedik, böyle bir talebimiz oldu. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Onun dışında bu en son yayınlanan raporu biliyorsunuz, doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda İstanbul'da devam eden mahkeme sürecinin de buna dahil olmasını dediğim gibi talep ediyorum takip ediyorum. Bu kadar" dedi.