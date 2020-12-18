Hakim Yücesoy AYM sonuçlarını değerlendirdi: Yargıç olarak kendi adıma utanıyorum

18 Aralık 2020 Cuma, 10:47

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçim sonucu dün belli oldu. En çok oyu alan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol olurken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç isimden birini AYM’ye gönderecek.

Seçimde, Yargıtay'a atanan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy aldı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında yargılama aşamalarını bildirme talimatı veren Adalet Bakanlığı'na ret yanıtı verince hakkında soruşturma başlatılıp, kendi isteği dışında İstanbul'dan Afyonkarahisar'a ‘atanan’ Hâkim Ali Haydar Yücesoy, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yücesoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyerek şu mesajları paylaştı:

“Protokol makamı başsavcılıktan gelmiş, bir gün bile fiilen Yargıtay üyeliği yapmamış biri, Anayasa Mahkemesi'ne atanacak üye adayları seçiminde, Yargıtay üyelerinden en çok oyu almış. Oysa, yargıçlık deneyim ve liyakâtinden yararlanılsın diye Yargıtay'dan AYM'ye üye gider..

Hiç kuşkum yok ki, gün gelecek bu olanlar yargımız adına ibretle anılacak... O gün geldiğinde herkes söyleyecek, ama bugün söyleme sorumluluğunu yerine getirmezsem, dilim lâl olsun, kalbim kurusun. Tarihe not düşmek için söylüyorum: Yargıç olarak kendi adıma utanç duyuyorum.”